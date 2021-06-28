В Украине за сутки сделали более 18 тысяч прививок от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 27 июня, 18 631 человек было привито против COVID-19. Одну дозу получил 11 041 человек, полностью иммунизированы – 7 590 человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки и 83 центры вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 904 880 человек, из них получили 1 дозу – 1 904 878, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 484 766 прививок.

По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.

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Напомним, полной вакцинацией от коронавируса охвачено 18,9% населения планеты, а прививки получили около 2,8 млрд человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-сертификат в Украине могут ввести с 1 июля и он будет действовать до 180 дней.