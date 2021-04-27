В Украине за сутки от COVID-19 умерли более 400 человек

За минувшие сутки, 26 апреля, от коронавируса (COVID-19) умерли 432 человека. Днем ранее от болезни скончалось 195 пациентов. Всего в Украине зафиксировали 42 950 летальных случаев.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего по состоянию на утро вторника, 27 апреля, в Украине официально подтверждены 2 038 248 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 915 – обнаружены за прошедшие сутки.

Добавим, что в Украине за 26 апреля с коронавирусом госпитализировали 1650 человека. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Хмельницкой области – 68,42%, Одесской – 63,5%, Харьковской – 61,44%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками.