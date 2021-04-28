В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 20 тысяч человек
За прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине 19 590 человек привито против COVID-19. Всего вакцину от коронавируса получили 558 716 украинцев.
Из них одну дозу – 558 714 человек; завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Количество прививок в регионах в сутки:
Киев – 1876 прививок;
Винницкая область – 541 прививка;
Волынская область – 466 прививок;
Днепропетровская область – 1894 прививки;
Донецкая область – 8419 прививок;
Житомирская область – 422 прививки;
Закарпатская – 570 прививок;
Запорожская область – 648 прививок;
Ивано-Франковская область – 252 прививки;
Киевская область – 820 прививок;
Кировоградская область – 92 прививки;
Луганская область – 351 прививка;
Львовская область – 2535 прививок;
Николаевская область – 937 прививок;
Одесская область – 1967 прививок;
Полтавская область – 1066 прививок;
Ровенская область – 431 прививка;
Сумская область – 327 прививок;
Тернопольская область – 110 прививок;
Харьковская область – 1065 прививок;
Херсонская область – 424 прививки;
Хмельницкая область – 813 прививок;
Черкасская область – 658 прививок;
Черновицкая область – 425 прививок;
Черниговская область – 481 прививки.
Добавим, прививки проводилось 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.
По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла 81 место в мировом рейтинге вакцинации против COVID-19.