В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 20 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 20 тысяч человек

За прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине 19 590 человек привито против COVID-19. Всего вакцину от коронавируса получили 558 716 украинцев.

Из них одну дозу – 558 714 человек; завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Количество прививок в регионах в сутки:

  • Киев – 1876 прививок;

  • Винницкая область – 541 прививка;

  • Волынская область – 466 прививок;

  • Днепропетровская область – 1894 прививки;

  • Донецкая область – 8419 прививок;

  • Житомирская область – 422 прививки;

  • Закарпатская – 570 прививок;

  • Запорожская область – 648 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 252 прививки;

  • Киевская область – 820 прививок;

  • Кировоградская область – 92 прививки;

  • Луганская область – 351 прививка;

  • Львовская область – 2535 прививок;

  • Николаевская область – 937 прививок;

  • Одесская область – 1967 прививок;

  • Полтавская область – 1066 прививок;

  • Ровенская область – 431 прививка;

  • Сумская область – 327 прививок;

  • Тернопольская область – 110 прививок;

  • Харьковская область – 1065 прививок;

  • Херсонская область – 424 прививки;

  • Хмельницкая область – 813 прививок;

  • Черкасская область – 658 прививок;

  • Черновицкая область – 425 прививок;

  • Черниговская область – 481 прививки.

Добавим, прививки проводилось 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 20 тысяч человек

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла 81 место в мировом рейтинге вакцинации против COVID-19.

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