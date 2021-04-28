В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 20 тысяч человек

За прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине 19 590 человек привито против COVID-19. Всего вакцину от коронавируса получили 558 716 украинцев.

Из них одну дозу – 558 714 человек; завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев – 1876 прививок;

Винницкая область – 541 прививка;

Волынская область – 466 прививок;

Днепропетровская область – 1894 прививки;

Донецкая область – 8419 прививок;

Житомирская область – 422 прививки;

Закарпатская – 570 прививок;

Запорожская область – 648 прививок;

Ивано-Франковская область – 252 прививки;

Киевская область – 820 прививок;

Кировоградская область – 92 прививки;

Луганская область – 351 прививка;

Львовская область – 2535 прививок;

Николаевская область – 937 прививок;

Одесская область – 1967 прививок;

Полтавская область – 1066 прививок;

Ровенская область – 431 прививка;

Сумская область – 327 прививок;

Тернопольская область – 110 прививок;

Харьковская область – 1065 прививок;

Херсонская область – 424 прививки;

Хмельницкая область – 813 прививок;

Черкасская область – 658 прививок;

Черновицкая область – 425 прививок;

Черниговская область – 481 прививки.

Добавим, прививки проводилось 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла 81 место в мировом рейтинге вакцинации против COVID-19.