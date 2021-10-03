В Украине вынесены первые приговоры за подделку COVID-сертификатов: что ждет нарушителей
Жолковский районный суд Львовской области вынес сразу два первых в Украине приговора за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Обоим нарушителям назначено наказание в виде 850 грн штрафа.
Об этом сообщает Zaxid.net. Отмечается, что житель Ивано-Франковской области и женщина из Хмельницкого подделали документы и использовали их при попытке пересечь границу с Польшей.
В частности, мужчина по имени Анатолий Иванцюк нашел в интернете бланк о прививках вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы. Нарушитель загрузил его на компьютер, внес туда данные свои и своего сына с помощью специальной программы, после чего подделал подпись врача.
При попытке мужчин пересечь границу в Польшу в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" работники погранслужбы поняли, что документ фальшивый. Иванцюка задержали за подделку документов.
Другое аналогичное дело о подделке сертификата о вакцинации касалось работницы АЗС "БРСМ" в Хмельницком Алены Михалюк, которая также загрузила из Интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами медицинского учреждения "Мирамед". Она нанесла туда свои данные и подделала подпись врача. Женщину также задержали при попытке пересечь границу.
Оба гражданина имеют право обжаловать решение суда.
Отметим, по словам киберспециалистов, подделка COVID-сертификата и печатей на нем грозит примерно тремя годами ограничения свободы. В случае повторного такого правонарушения, человек может сесть за решетку уже на пять лет. Тогда как владельцам поддельных документов о вакцинации в Украине установлено наказание в виде штрафа от 850 гривен или двух лет тюрьмы. Однако в названных случаях суд решил ограничиться последним, несмотря на то, что подделки нарушители изготовили самостоятельно.
Если на внесении ложных данных о вакцинации против коронавируса в электронную систему Минздрава поймают медика, он за это может получить 17 000 штрафа или два года исправительных работ.
Напомним, с начала 2021 года в Украине было открыто 350 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет о ПЦР-тестах, международных свидетельствах и сертификатах о вакцинации от коронавируса. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Ответственность предусмотрена и для тех, кто использует поддельные документы.
Министерство здравоохранения требует отстранить от работы врачей, которые могли участвовать в выдаче фальшивых сертификатов COVID-вакцинации. Соответствующие письменные распоряжения получили руководители 15 медицинских учреждений в Украине. Указанные в документе медики не могут продолжать профессиональную деятельность до завершения уголовного производства.
Отметим, предложения о покупке поддельных сертификатов можно найти в Telegram-каналах, в DarkNet. Там продают в том числе и сертификаты украинского образца. Стоимость таких услуг колеблется от 100 до 160 долларов.
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