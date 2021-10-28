В Украине в "желтой" зоне карантина только три области: данные на 28 октября

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на 28 октября, четверг, эпидемиологическая ситуация в Украине целиком вывела страну из режима "зеленых" зон и только три региона находятся в "желтой". Наибольшее количество областей находится в условиях "оранжевого" уровня эпидопасности.

Об этом сообщили в отчете Минздрава. В восьми регионах установлена "красная" зона и, согласно, прогнозам экспертов, это, к сожалению, не предел.

Так, наиболее жесткие ограничения установлены в:

  • Днепропетровской,

  • Донецкой,

  • Запорожской,

  • Одесской,

  • Сумской,

  • Херсонской,

  • Роивненской,

  • Николаевской.

В "желтую" зону ввели:

  • Кировоградскую,

  • Закарпатскую,

  • Винницкую.

Таблица карантинных зон.
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Отметим, что уровень эпидемиологической опасности зависит от числа заболевших за сутки и заполненности больниц. Также на положение региона может сказаться и динамика вакцинации среди населения: чем она ниже, тем выше шанс оказаться в более жестких ограничениях, связанных с перемещениями вне дома.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, как получить прививку тем украинцам, которые купили фальшивый сертификат.

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