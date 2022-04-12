В Украине в пяти областях возобновят работу мобильные бригады по вакцинации от COVID-19

В Украине возобновили работу мобильных бригад по вакцинации, которые будут работать в пяти областях. Приоритет будут предоставлять гражданам старше 60 лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что в апреле намерены охватить около 200 общин.

По данным Минздрава, возобновление работы мобильных бригад по вакцинации было сделано "для защиты людей из групп риска", а также для того, чтобы "сохранить силы врачей".

Мобильные бригады будут работать в общинах, имеющих ограниченный доступ к пунктам вакцинации. Речь идет об общинах в следующих областях:

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Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ровенская;

Тернопольская.

"В течение апреля планируется охватить около 200 общин. Будут прививать всех желающих, но приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет", – отметили в Минздраве.

Министерство также опубликовало графики выездов мобильных бригад. Просмотреть их можно по этой ссылке.

Также в Минздраве напомнили, что график работы ближайших пунктов вакцинации в Украине можно узнать по телефону горячей линии Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав также призывал украинцев получить бустерную прививку. Министерство опубликовало список областей, где работают центры вакцинации, а также их адреса.