В Украине в пяти областях возобновят работу мобильные бригады по вакцинации от COVID-19
В Украине возобновили работу мобильных бригад по вакцинации, которые будут работать в пяти областях. Приоритет будут предоставлять гражданам старше 60 лет.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что в апреле намерены охватить около 200 общин.
По данным Минздрава, возобновление работы мобильных бригад по вакцинации было сделано "для защиты людей из групп риска", а также для того, чтобы "сохранить силы врачей".
Мобильные бригады будут работать в общинах, имеющих ограниченный доступ к пунктам вакцинации. Речь идет об общинах в следующих областях:
Закарпатская;
Ивано-Франковская;
Львовская;
Ровенская;
Тернопольская.
"В течение апреля планируется охватить около 200 общин. Будут прививать всех желающих, но приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет", – отметили в Минздраве.
Министерство также опубликовало графики выездов мобильных бригад. Просмотреть их можно по этой ссылке.
Также в Минздраве напомнили, что график работы ближайших пунктов вакцинации в Украине можно узнать по телефону горячей линии Национальной службы здоровья Украины 16-77.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав также призывал украинцев получить бустерную прививку. Министерство опубликовало список областей, где работают центры вакцинации, а также их адреса.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.