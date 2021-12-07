В Украине в 'красной' зоне остаются 10 областей: когда ждать новой вспышки COVID-19

После выхода девяти регионов Украины из "красной" карантинной зоны, до сих пор в ней остаются 10 областей. При этом специалисты отмечают, что сдерживающим фактором в этой ситуации стал просто недостаточный уровень охвата населения тестированием.

Такое объяснение дал представитель Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Он также прогнозирует новую вспышку COVID-19 и смертности от нее, передает "РБК-Украина".

По состоянию на 7 декабря, в красной зоне находятся Киевская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Волынская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Николаевская и Запорожская области.

"Основной сдерживающий фактор – это недостаточный уровень тестирований. Для того, чтобы регионы выходили из "красной" зоны, нужно наращивать эти темпы по крайней мере на четверть", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

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По его словам, до конца года количество летальных случаев в результате COVID-19 будет снижаться. Однако уже с начала 2022-го в Украине ожидают повторной вспышки – и заболеваемости, и смертности.

"Особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд перекидывания вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла", – объяснил Ганиченко.

Напомним: с полуночи 7 декабря "красную" зону покинули Киев, а также Ривненщина, Ивано-Франковщина, Львовщина, Днепропетровщина, Донетчина, Луганщина, Херсонщина и Одесщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине зафиксировали 8655 заражений коронавирусом. Болезнь унесла жизни 467 украинцев, в то же время еще 22 878 смогли ее преодолеть.