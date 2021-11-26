В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины от COVID-19: Кузин рассказал о причинах

В Украине уничтожат более 400 тыс. доз препарата против коронавируса AstraZeneca, которые не успели использовать в рамках кампании по вакцинации. Срок годности вакцины истек в октябре текущего года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Фармацевтический препарат именно этой марки подвергся наиболее острой критике представителей лагеря так называемых антипрививочников.

"На счет AstraZeneca широко распространялись мифы о высоком проценте возникновения тромбозов, плохой переносимости, низкой эффективности и так далее.. Из-за этого люди нередко приходили в пункты вакцинации и просили вколоть им что угодно, только не AstraZeneca. Это все при том, что от людей, получивших этот препарат, прежде жалоб не поступало", – заметил чиновник.

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Кузин подчеркнул, что партия вакцины, которая подлежит утилизации, не была приобретена за бюджетные деньги, а получена в рамках гуманитарной программы. Вакцины, закупленные за счет бюджета, могут быть утилизированы только в том случае, если полностью не использован многодозовый флакон.

"Например, у того же Pfizer флакон рассчитан на шесть доз. Если его не успевают использовать весь, то, конечно, остатки утилизируют после истечения срока годности. Но это обычные затраты", – заметил Кузин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько жизней спасла повальная вакцинация в странах Европы.