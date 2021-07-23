В Украине установлен новый рекорд по вакцинации от COVID-19 – почти 140 тысяч человек за сутки
В Украине установлен новый рекорд прививок от коронавируса в сутки. В течение 22 июля вакцинирован 139 441 человек.
Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения Украины. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека.
В течение суток работали 743 мобильные бригады, 2672 прививочных пункта и 171 центр вакцинации.
Всего с начала вакцинации привито 2 920 068 человек, из них получили одну дозу – 2 920 066, две дозы – 1 619 131.
Таким образом, проведено 4 539 197 прививок.
Вакцинация в сутки по регионам:
г. Киев – 14 800
Винницкая обл. – 2807
Волынская обл. – 1009
Днепропетровская обл. – 3906
Донецкая обл. – 1603
Житомирская обл. – 2928
Закарпатская обл. – 2167
Запорожская обл. – 2833
Ивано-Франковская обл. – 914
Киевская обл. – 5330
Кировоградская обл. – 1002
Луганская обл. – 690
Львовская обл. – 3766
Николаевская обл. – 2873
Одесская обл. – 4009
Полтавская обл. – 5310
Ривненская обл. – 1063
Сумская обл. – 2270
Тернопольская обл. – 736
Харьковская обл. – 4355
Херсонская обл. – 1478
Хмельницкая обл. – 2230
Черкасская обл. – 4447
Черновицкая обл. – 2019
Черниговская обл. – 2624.
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