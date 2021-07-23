В Украине установлен новый рекорд по вакцинации от COVID-19 – почти 140 тысяч человек за сутки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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Всего сделано более 4,5 млн прививок

В Украине установлен новый рекорд прививок от коронавируса в сутки. В течение 22 июля вакцинирован 139 441 человек.

Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения Украины. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека.

В течение суток работали 743 мобильные бригады, 2672 прививочных пункта и 171 центр вакцинации.

Всего с начала вакцинации привито 2 920 068 человек, из них получили одну дозу – 2 920 066, две дозы – 1 619 131.

Таким образом, проведено 4 539 197 прививок.

Вакцинация в сутки по регионам:

Видео дня

  • г. Киев – 14 800

  • Винницкая обл. – 2807

  • Волынская обл. – 1009

  • Днепропетровская обл. – 3906

  • Донецкая обл. – 1603

  • Житомирская обл. – 2928

  • Закарпатская обл. – 2167

  • Запорожская обл. – 2833

  • Ивано-Франковская обл. – 914

  • Киевская обл. – 5330

  • Кировоградская обл. – 1002

  • Луганская обл. – 690

  • Львовская обл. – 3766

  • Николаевская обл. – 2873

  • Одесская обл. – 4009

  • Полтавская обл. – 5310

  • Ривненская обл. – 1063

  • Сумская обл. – 2270

  • Тернопольская обл. – 736

  • Харьковская обл. – 4355

  • Херсонская обл. – 1478

  • Хмельницкая обл. – 2230

  • Черкасская обл. – 4447

  • Черновицкая обл. – 2019

  • Черниговская обл. – 2624.

Telegram "Коронавирус в регионах"
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