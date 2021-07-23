В Украине установлен новый рекорд по вакцинации от COVID-19 – почти 140 тысяч человек за сутки

В Украине установлен новый рекорд прививок от коронавируса в сутки. В течение 22 июля вакцинирован 139 441 человек.

Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения Украины. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека.

В течение суток работали 743 мобильные бригады, 2672 прививочных пункта и 171 центр вакцинации.

Всего с начала вакцинации привито 2 920 068 человек, из них получили одну дозу – 2 920 066, две дозы – 1 619 131.

Таким образом, проведено 4 539 197 прививок.

Вакцинация в сутки по регионам:

Видео дня

г. Киев – 14 800

Винницкая обл. – 2807

Волынская обл. – 1009

Днепропетровская обл. – 3906

Донецкая обл. – 1603

Житомирская обл. – 2928

Закарпатская обл. – 2167

Запорожская обл. – 2833

Ивано-Франковская обл. – 914

Киевская обл. – 5330

Кировоградская обл. – 1002

Луганская обл. – 690

Львовская обл. – 3766

Николаевская обл. – 2873

Одесская обл. – 4009

Полтавская обл. – 5310

Ривненская обл. – 1063

Сумская обл. – 2270

Тернопольская обл. – 736

Харьковская обл. – 4355

Херсонская обл. – 1478

Хмельницкая обл. – 2230

Черкасская обл. – 4447

Черновицкая обл. – 2019

Черниговская обл. – 2624.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал пятый этап вакцинации населения против коронавируса. В Минздраве объяснили, чем он отличается от предыдущих четырех.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего лета в страну поставят 13 млн доз вакцин против СOVID-19. Это позволит провести иммунизацию всех желающих украинцев от 18 лет.