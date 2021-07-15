В Украине установили новый рекорд вакцинации против COVID-19

В Украине за первые два недели июля сделали рекордные миллион прививок от COVID-19. Только за минувшие сутки, 14 июля, вакцину получили 108 759 человек.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы – 47 179.

Всего в Украине было привито 2476634 человека. Из них один укол вакцины получили 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 3 782 514 прививки.

По состоянию на 14 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

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Отметим, что 13 июля в Украине вакцинировали от COVID-19 101 246 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.