В Украине установили лимит по количеству прививок от COVID-19 в неделю

В Украине установили лимит по количеству прививок от коронавируса – 1,5 млн уколов в неделю. При этом для каждой области определены индивидуальные ограничения в соответствии с их возможностями.

Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщила пресс-служба Минздрава. Отмечается, что в Украине был установлен рекорд по количеству прививок за сутки – 193 тысячи.

Ляшко подчеркнул, что все поставленные цели реальные. Отмечается, что пять областей Украины – Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская стали лидерами по вакцинации первой дозой после вхождения в "красную" карантинную зону. Так, количество прививок увеличилось вдвое.

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Ляшко добавил, что главной задачей местных властей является увеличения количества центров вакцинации в регионах и сделать график их работы максимально удобными для украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы охватить вакцинацией большее число пожилых людей Минздрав открыл мобильные пункты вакцинации на базе почтовых отделений "Укрпочты". Приоритет в них отдается категории 60+.