В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще в 300 граждан, а 400 из-за этой болезни попали в медучреждения. Среди новых больных оказалось 20 детей и двое медицинских работников.

На утро 9 августа в стране подтверждено 2 259 451 инфицирование, из которых 53 100 (+5 за сутки) – это летальные случаи, а 2 191 202 (+281)выздоровления. Активными больными остаются не менее 15 тыс. человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), а также на сайте СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве – 51, на Одесщине – 39, Тернопольщине – 32, Винниччине – 24 и в Черновицкой области – 21.

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В Украине выявили еще 300 заражений коронавирусом

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 51 случай;

  • Винницкая область – 24 случая;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 12 случаев;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 17 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 20 случаев;

  • Киевская область – 5 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 9 случаев;

  • Львовская область – 9 случаев;

  • Николаевская область – 8 случаев;

  • Одесская область – 39 случаев;

  • Полтавская область – 1 случай;

  • Ривненская область – 2 случая;

  • Сумская область – 15 случаев;

  • Тернопольская область – 32 случая;

  • Харьковская область – 13 случаев;

  • Херсонская область – 7 случаев;

  • Хмельницкая область – 3 случая;

  • Черкасская область – 2 случая;

  • Черновицкая область – 21 случай;

  • Черниговская область – 6 случаев.

Традиционно, в официальной статистике не отображаются данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, а также Крыма.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 9383 человека;

  • методом ИФА – 1424 человека;

  • экспресс-тестами – 5913 человек.

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