В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали еще в 300 граждан, а 400 из-за этой болезни попали в медучреждения. Среди новых больных оказалось 20 детей и двое медицинских работников.
На утро 9 августа в стране подтверждено 2 259 451 инфицирование, из которых 53 100 (+5 за сутки) – это летальные случаи, а 2 191 202 (+281)выздоровления. Активными больными остаются не менее 15 тыс. человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), а также на сайте СНБО.
Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве – 51, на Одесщине – 39, Тернопольщине – 32, Винниччине – 24 и в Черновицкой области – 21.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 51 случай;
Винницкая область – 24 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 12 случаев;
Донецкая область – 1 случай;
Житомирская область – 17 случаев;
Ивано-Франковская область – 20 случаев;
Киевская область – 5 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 9 случаев;
Львовская область – 9 случаев;
Николаевская область – 8 случаев;
Одесская область – 39 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ривненская область – 2 случая;
Сумская область – 15 случаев;
Тернопольская область – 32 случая;
Харьковская область – 13 случаев;
Херсонская область – 7 случаев;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черкасская область – 2 случая;
Черновицкая область – 21 случай;
Черниговская область – 6 случаев.
Традиционно, в официальной статистике не отображаются данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, а также Крыма.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 9383 человека;
методом ИФА – 1424 человека;
экспресс-тестами – 5913 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Львовщине зафиксировали семь случаев инфицирования штаммом COVID-19 Дельта. Хотя медики предположили, что их может быть больше, и дали советы гражданам, как уберечься.
По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, до осени Минздрав намерен обеспечить возможность лабораторно исследовать случаи заражения Дельтой во всех регионах страны. Ведь пока это можно сделать только в нескольких государственных и частных лабораториях.
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