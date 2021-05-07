В Украине статистика смертей от коронавируса занижена втрое: в исследовании назвали топ-20 стран по потерям

С начала пандемии коронавируса от COVID-19 умерли 6,9 млн человек, что более чем в два раза превышает официальные данные о смертности. В Украине они занижены в три раза, а лидерами по смертности стали США, Индия и Мексика.

Об этом сказано в исследовании, проведенном независимой организацией "Институт показателей и оценки здоровья"(IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета. По данным ученых, на самом деле коронавирус унес жизни 138 507 украинцев вместо официальных 46 737.

"Какой бы ужасной ни казалась пандемия COVID-19, этот анализ показывает, что фактические потери значительно хуже", – сказал доктор Крис Мюррей, директор организации.

В три раза больше смертей от COVID-19 также в Румынии (87,6 тысяч против 28,3 тысяч согласно официальной статистике), Индии (654,4 тысячи против 221 тысячи) и Мексике (617 тысяч против 217 тысяч).

Есть в мире и такие государства, где официальная смертность в 10 и более раз меньше реальной: Япония (108 тысяч фактических смертей против официальных 10,4 тысяч), Египет (170 тысяч против 13,5 тысяч) и Казахстан (81,7 тысяч против 5,6 тысяч).

В России же показатель смертности от коронавируса занизили в 5,4 раза. По мнению исследователей, там на самом деле умерли 593,6 тысяч человек против 109,3 тысяч по официальным данным.

Ученые объяснили, что многие случаи смерти от COVID-19 не регистрируются, так как страны сообщают только о летальных случаях в больницах или среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Эту проблему усугубляют слабая система отчетности и низкий уровень доступа к медицинской помощи.

"IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Этот показатель "избыточной смертности" был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, предотвращенных пандемией", – объяснили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что осенью 2021 года украинцев ждет пятый и шестой пик коронавируса, поэтому нужно ускорить вакцинацию.