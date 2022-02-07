В Украине сократили срок самоизоляции после заражения COVID-19: Минздрав назвал условие 'свободы'

Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста.

Главным условием этого является отсутствие симптомов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также была сокращена продолжительность и амбулаторно-поликлинического, и стационарного лечения.

Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или сдачи ПЦР-теста. Повторное тестирование также могло проводиться не ранее 10 дней. Теперь же повторное взятие образцов можно проводить через 5 дней. Но речь идет только о тестировании методом ПЦР.

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Министерство также изменило требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген.

Кроме того, в условиях "красного уровня" эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска.

Напомним, за воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 заражений COVID-19, из-за чего общее количество случаев достигло 4 307 437 млн. Вирус унес жизни еще 115 людей, однако 5024 побороли этот недуг.

Благодаря тому, что в Украине системно реализовывается программа по вакцинации населения, количество смертей от COVID в штамме Омикрон составляет девять случаев на 1 тыс. заболевших. В то время как при эпидемиологической волне Дельта – 14 случаев на 1 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всей пандемии люди, заразившиеся COVID-19, страдали от кашля, высокой температуры, потери обоняния и т.п. Штамм Омикрон, который вышел на первый план в конце 2021 года, изменил привычную симптоматику – теперь об инфицировании можно узнать даже по кожным признакам.

Накануне в Украину прибыла партия "Молнупиравира" – препарата от американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme, применяемого для лечения коронавируса. В нашу страну доставили 60 тыс. курсов лекарственного средства. Министерство здравоохранения уже в ближайшее время распределит "Молнупиравир" по регионам страны.