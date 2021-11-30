В Украине сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов: Ляшко объяснил новые правила
Срок действия "желтого" внутреннего сертификата о вакцинации против коронавируса в Украине сократили до одного месяца. Изменения вступят в силу уже с 6 декабря, когда в стране заработают и новые правила карантина в "желтой" зоне.
Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Напомним, что "желтый" COVID-сертификат украинцы имеют возможность сгенерировать в приложении Дія после получения одной дозы вакцины.
До сих пор срок действия такого внутреннего документа составлял 120 суток, а вскоре, подчеркнул Ляшко, будет всего 30 дней.
Полный же курс вакцинации дает гражданам возможность оформить "зеленый" внутренний и международный COVID-сертификаты. Их срок действия остается таким же, как и раньше, – в течение одного года после второй прививки.
Министр напомнил минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин против коронавируса. В частности, они составляют для:
CoronaVac – 14 дней;
Moderna – 28 дней,
AstraZeneca – 28 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минцифре объяснили, как украинцы смогут получить обещанную президентом тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19. Речь идет о виртуальных карточках в Дії, которые начнут приходить уже с 19 декабря.
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