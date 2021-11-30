В Украине сократили срок действия 'желтых' COVID-сертификатов: Ляшко объяснил новые правила

Срок действия "желтого" внутреннего сертификата о вакцинации против коронавируса в Украине сократили до одного месяца. Изменения вступят в силу уже с 6 декабря, когда в стране заработают и новые правила карантина в "желтой" зоне.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что "желтый" COVID-сертификат украинцы имеют возможность сгенерировать в приложении Дія после получения одной дозы вакцины.

До сих пор срок действия такого внутреннего документа составлял 120 суток, а вскоре, подчеркнул Ляшко, будет всего 30 дней.

Видео дня

Полный же курс вакцинации дает гражданам возможность оформить "зеленый" внутренний и международный COVID-сертификаты. Их срок действия остается таким же, как и раньше, – в течение одного года после второй прививки.

Министр напомнил минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин против коронавируса. В частности, они составляют для:

CoronaVac – 14 дней;

Pfizer&BioNTech – 21 день;

Moderna – 28 дней,

AstraZeneca – 28 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минцифре объяснили, как украинцы смогут получить обещанную президентом тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19. Речь идет о виртуальных карточках в Дії, которые начнут приходить уже с 19 декабря.