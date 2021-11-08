В Украине разоблачили масштабные махинации с данными о вакцинации от COVID-19: они попадали в eHealth

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные махинации с данными о вакцинации от коронавируса. Врач вносила ложные сведения в электронную систему eHealth.

Правоохранители установили ее личность, сообщила пресс-служба СБУ. По предварительной информации, за свои услуги женщина брала 2,5 тысячи гривен с человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Преступную схему организовала заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. Туда обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, но желали получить сертификат в приложении Дія.

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Вместо того, чтобы делать прививки, врач вносила персональные данные пациентов в электронную систему здравоохранения через программу Medics как якобы вакцинированных. После чего она списывала неиспользованную вакцину.

Правоохранители провели обыск в служебном кабинете злоумышленницы и изъяли компьютерную технику и журнал учета вакцинированных. Врачу планируют объявить о подозрении по статье 362 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит тюрьма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из командиров Вооруженных сил, работавшего на Россию. У него было гражданство РФ и он собирал тайные сведения военного характера.