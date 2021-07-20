В Украине расширят сеть центров массовой вакцинации, – Кирилл Тимошенко

Вакцина от COVID-19 уже доступна для всех категорий украинцев, а центральная власть работает над дальнейшим расширением сети центров массовой вакцинации.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе селекторного совещания с участием глав областных государственных администраций и представителей Кабинета министров. Итоги совещания опубликованы на сайте президента Украины.

По словам Тимошенко, центры массовой вакцинации работают семь дней в неделю. Новая коммуникационная компания касательно прививок стартует после принятия Министерством здравоохранения решения о переходе к 5-му этапу вакцинации, что должно произойти на этой неделе.

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Согласно данным на сайте президента, за прошедшую неделю было сделано 609 тыс. прививок, тогда как неделей ранее – 560 тыс. прививок. На этой неделе в регионы будет направлено еще 3,3 млн доз вакцины. В частности, 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac и 300 тысяч доз Pfizer.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", – подчеркнул заместитель главы ОП.

Также Тимошенко поставил задачу организовать подвоз людей в центры массовой вакцинации во всех городах, районах и ОТГ.

"Потому что надо ускорять темпы вакцинации", – добавил он.

Другое предложение, которые озвучили участники совещания – создание пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска. По итогам селекторного совещания руководителям министерств и государственных предприятий также было дано задание начать активную вакцинацию своих коллективов.