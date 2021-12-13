В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина: данные на 13 декабря

В Украине расширилась "оранжевая" эпидемиологическая зона. По состоянию на утро 13 декабря в ней находится три области: Донецкая, Закарпатская и Одесская.

Закарпатская область перешла из "желтой" зоны. Там, согласно данным Минздрава, повысился уровень госпитализаций и два дня подряд он выше предела в 60 человек на 100 тыс. населения.

Так, на сегодняшний день в Украине 12 регионов соответствуют "желтой" зоне карантина: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, и Черновицкая области.

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К "красной" эпидемиологической зоне сегодня относятся 10 регионов: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Отметим, что уровень заболеваемости COVID-19 значительно превышен во всех областях страны. Самая сложная ситуация сейчас в Волынской, Полтавской, Черкасской областях и в Киеве. Добавим, что все регионы страны охвачены тестированием на коронавирус на достаточном уровне.

Напомним, Киев и еще 8 областей перешли в "желтую" зону только 7 декабря. А накануне в Украине начали действовать новые правила карантина, прежде всего касающиеся невакцинированных граждан.

"Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", – сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. В то же время, он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Также он подчеркнул, что в Минздраве не связывают новую вспышку COVID-19 с новогодними праздниками, поскольку зимой традиционно происходит увеличение заболеваний ОРЗ и гриппом.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко спрогнозировал, что следующими "красную" зону карантина покинут Винницкая и Хмельницкая области.