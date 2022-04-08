В Украине продлили срок действия COVID-сертификатов в 'Дії'

В Украине продлили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации в приложении "Дії". Документ будет отображен 1,5 года с даты прививки.

Такое решение позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной вакцинации от COVID-19 и получить следующую необходимую дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и НСЗУ Национальной службой здоровья Украины принял решение не удалять из Действия цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней от даты прививки", - говорится в сообщении.

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В частности, срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус лица: "желтом" (одна доза прививки), "зеленом" (две дозы вакцины) и "бустеном" (три дозы прививки).

Отмечается, что сертификат не обновит новую конечную дату автоматически. Для этого пользователям необходимо повторно отправить запрос в приложении или портале "Дія".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 февраля 2022 года правительство Франции обновило правила въезда в страну для украинцев. При пересечении границ путешественники из Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР-теста. Однако сертификат будет действовать, если с момента последней прививки не прошло более 9 месяцев.

С 1 марта в Израиле значительно сократились карантинные ограничения, поскольку правительство отмечает, что пандемия пошла на спад. В частности, границы для въезда открыты как гражданам, так и иностранным туристам без предоставления сертификата о пройденном курсе вакцинации.