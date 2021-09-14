В Украине прививки от COVID-19 начнут делать на дому: кто сможет воспользоваться услугой

В Полтавской области первыми в Украине начали делать прививки от коронавируса (COVID-19) с выездом на дом. Вакцину получат пожилые люди.

Об этом с свой Telegram-канал сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов. Пилотный проект запустили 14 сентября.

Чиновник сказал, что в течение 6 дней в двух селах Миргородской общины Гаркушинцах и Петровке будут работать волонтеры, которые будут прямо на улицах людям объяснять важность вакцинации. Они также будут посещать дома людей, чтобы говорить о важности прививок. Среди волонтеров жители этих же общин, почтальоны и медсестры.

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Синегубов добавил, что в двух селах живет около двух тысяч человек, где половина население – это люди старше 60 лет. Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины или же делать прививки на дому.

По результатам пилотного проекту Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, чтобы избежать локдауна в Украине населению необходимо вакцинироваться от COVID-19. Он предупредил, что локдаун повлияет на экономику страны.