В Украине прививки от COVID-19 начнут делать на дому: кто сможет воспользоваться услугой
В Полтавской области первыми в Украине начали делать прививки от коронавируса (COVID-19) с выездом на дом. Вакцину получат пожилые люди.
Об этом с свой Telegram-канал сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов. Пилотный проект запустили 14 сентября.
Чиновник сказал, что в течение 6 дней в двух селах Миргородской общины Гаркушинцах и Петровке будут работать волонтеры, которые будут прямо на улицах людям объяснять важность вакцинации. Они также будут посещать дома людей, чтобы говорить о важности прививок. Среди волонтеров жители этих же общин, почтальоны и медсестры.
Синегубов добавил, что в двух селах живет около двух тысяч человек, где половина население – это люди старше 60 лет. Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины или же делать прививки на дому.
По результатам пилотного проекту Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, чтобы избежать локдауна в Украине населению необходимо вакцинироваться от COVID-19. Он предупредил, что локдаун повлияет на экономику страны.
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