В Украине прибавилось более 2 тысяч больных COVID-19: статистика в областях

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2197 заражений коронавируса, в частности в 197 детей и 37 медицинских работников. Лидером по приросту больных стал Киев.

Официально в стране подтверждено 2 300 504 случая COVID-19, из которых 54 054 человека умерли (+53 за сутки), а 2 214 606 вылечились (+1429). Статистические данные обновило Министерство здравоохранения (Минздрав), согласно им, активными больными являются более 30 тыс. украинцев.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в столице – 304, на Львовщине – 165, Харьковщине – 163, Днепропетровщине – 151, Запорожье – 149. В больницы госпитализировали еще 485 человек.

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Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

г. Киев – 304 случая;

Винницкая область – 56 случаев;

Волынская область – 33 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 87 случаев;

Житомирская область – 39 случаев;

Закарпатская область – 32 случая;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 69 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 140 случаев;

Полтавская область – 64 случая;

Ривненская область – 104 случая;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 78 случаев;

Харьковская область – 163 случая;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 85 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 119 случаев;

Черниговская область – 38 случаев.

Традиционно, в данных по распространению коронавирусной болезни нет информации о заболеваемости во временно оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.

В течение суток 6 сентября в стране протестировано:

методом ПЦР – 22 596 человек;

методом ИФА – 7811 человек;

экспресс-тестами – 17 992 человека.

Кроме этого, предыдущих суток одну прививку против коронавируса получили 37 380 украинцев, а вторую – 96 542. На сегодня одной дозой вакцины всего иммунизированы 5 618 796 граждан, обеими – 4 304 627.

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