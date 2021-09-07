В Украине прибавилось более 2 тысяч больных COVID-19: статистика в областях
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2197 заражений коронавируса, в частности в 197 детей и 37 медицинских работников. Лидером по приросту больных стал Киев.
Официально в стране подтверждено 2 300 504 случая COVID-19, из которых 54 054 человека умерли (+53 за сутки), а 2 214 606 вылечились (+1429). Статистические данные обновило Министерство здравоохранения (Минздрав), согласно им, активными больными являются более 30 тыс. украинцев.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в столице – 304, на Львовщине – 165, Харьковщине – 163, Днепропетровщине – 151, Запорожье – 149. В больницы госпитализировали еще 485 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах:
г. Киев – 304 случая;
Винницкая область – 56 случаев;
Волынская область – 33 случая;
Днепропетровская область – 151 случай;
Донецкая область – 87 случаев;
Житомирская область – 39 случаев;
Закарпатская область – 32 случая;
Запорожская область – 149 случаев;
Ивано-Франковская область – 58 случаев;
Киевская область – 69 случаев;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 111 случаев;
Львовская область – 165 случаев;
Николаевская область – 25 случаев;
Одесская область – 140 случаев;
Полтавская область – 64 случая;
Ривненская область – 104 случая;
Сумская область – 47 случаев;
Тернопольская область – 78 случаев;
Харьковская область – 163 случая;
Херсонская область – 30 случаев;
Хмельницкая область – 85 случаев;
Черкасская область – 35 случаев;
Черновицкая область – 119 случаев;
Черниговская область – 38 случаев.
Традиционно, в данных по распространению коронавирусной болезни нет информации о заболеваемости во временно оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.
В течение суток 6 сентября в стране протестировано:
методом ПЦР – 22 596 человек;
методом ИФА – 7811 человек;
экспресс-тестами – 17 992 человека.
Кроме этого, предыдущих суток одну прививку против коронавируса получили 37 380 украинцев, а вторую – 96 542. На сегодня одной дозой вакцины всего иммунизированы 5 618 796 граждан, обеими – 4 304 627.
Как сообщал OBOZREVATEL:
специалисты предполагают, что вскоре Украина может перейти в "желтую" карантинную зону, а это повлечет за собой возврат к усиленным ограничениям. Хотя вакцинированным против коронавируса гражданам обещают определенные привилегии.
В Минздраве украинцев также призвали вакцинироваться против сезонного гриппа. Делать это можно наряду с прививками против COVID-19, но с обязательным интервалом в 14 дней между дозами.
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