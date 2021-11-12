В Украине свыше 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 750 человек
Накануне в Украине подтвердили еще 24 058 заражений коронавирусом, в частности в 1616 детей и 468 медицинских работников. Кроме того, 4318 больных госпитализированы.
По состоянию на 12 ноября в стране уже подтверждено 3 179 577 всех случаев COVID-19, из которых 75 607 – это смерти (+750 за сутки), а 2 594 679 – выздоровления (+21 941). Обновленные данные опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).
В лидеры по суточному приросту случаев инфицирования попали Днепропетровская область – 1867, Одесщина – 1816, Киев – 1802, Донетчина – 1348, Полтавщина – 1257.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1802 случая;
Винницкая область – 1000 случаев;
Волынская область – 719 случаев;
Днепропетровская область – 1867 случаев;
Донецкая область – 1348 случаев;
Житомирская область – 737 случаев;
Закарпатская область – 526 случаев;
Запорожская область – 1111 случаев;
Ивано-Франковская область – 890 случаев;
Киевская область – 970 случаев;
Кировоградская область – 169 случаев;
Луганская область – 436 случаев;
Львовская область – 1154 случая;
Николаевская область – 972 случая;
Одесская область – 1816 случаев;
Полтавская область – 1257 случаев;
Ривненская область – 1012 случаев;
Сумская область – 927 случаев;
Тернопольская область – 659 случаев;
Харьковская область – 1042 случая;
Херсонская область – 584 случая;
Хмельницкая область – 1090 случаев;
Черкасская область – 822 случая;
Черновицкая область – 351 случай;
Черниговская область – 797 случаев.
Напомним: в официальной статистике не отображается информация о случаях инфицирования, смерти и выздоровления от коронавирусной болезни среди жителей временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.
Также за прошедшие сутки проведено 128 108 тестирований на COVID-19:
методом ПЦР – 61 714;
методом ИФА – 17057;
экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 49 337.
За 11 ноября 279 136 украинцев были вакцинированы против коронавируса. В частности, одну дозу получили 141 347 человек, а 137 789 – вторую. На сегодняшний день одной дозой в Украине иммунизировано 11 986 075 жителей, а полностью вакцинированы 8 422 334.
Как сообщал OBOZREVATEL:
медики показали переполненные COVID-палаты в реанимации и кадры из морга в Полтаве. На последних видны десятки черных мешков с телами умерших от коронавируса. По словам врачей, речь идет о невакцинированных.
В то же время в Киеве умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах. А возле крематория выстраиваются очереди, ведь кремацию там производят только в определенные дни.
Ныне в стране только три области соответствуют показателям "желтой" зоны. Столько же регионов находятся в переходной "оранжевой", а все остальные стали "красными".
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