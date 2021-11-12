В Украине свыше 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 750 человек

Накануне в Украине подтвердили еще 24 058 заражений коронавирусом, в частности в 1616 детей и 468 медицинских работников. Кроме того, 4318 больных госпитализированы.

По состоянию на 12 ноября в стране уже подтверждено 3 179 577 всех случаев COVID-19, из которых 75 607 – это смерти (+750 за сутки), а 2 594 679 – выздоровления (+21 941). Обновленные данные опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

В лидеры по суточному приросту случаев инфицирования попали Днепропетровская область – 1867, Одесщина – 1816, Киев – 1802, Донетчина – 1348, Полтавщина – 1257.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1802 случая;

Винницкая область – 1000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область – 1348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1816 случаев;

Полтавская область – 1257 случаев;

Ривненская область – 1012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Напомним: в официальной статистике не отображается информация о случаях инфицирования, смерти и выздоровления от коронавирусной болезни среди жителей временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Также за прошедшие сутки проведено 128 108 тестирований на COVID-19:

методом ПЦР – 61 714;

методом ИФА – 17057;

экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 49 337.

За 11 ноября 279 136 украинцев были вакцинированы против коронавируса. В частности, одну дозу получили 141 347 человек, а 137 789 – вторую. На сегодняшний день одной дозой в Украине иммунизировано 11 986 075 жителей, а полностью вакцинированы 8 422 334.

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