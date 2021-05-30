В Украине прибавилось менее 2 тысяч больных COVID-19: статистика по областям
За прошедшие сутки в Украине 1703 гражданам поставили диагноз коронавирус и на утро 30 мая общее количество заражений выросло до 2 201 472. От последствий болезни умерли еще 84 человека.
Всего вирус унес жизни 50 472 украинцев, при этом 2 036 148 (+5733 за сутки) вылечились, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). На сайте СНБО отмечается, что сейчас по меньшей мере 120,5 тыс. граждан болеют COVID-19.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 257, Харьковской – 143, Николаевской – 127, Киевской – 122 и в столице – 96. Среди новых больных – 85 детей и 10 медработников, еще 1330 человек попали в больницы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 96 случаев;
Винницкая область – 15 случаев;
Волынская область – 59 случаев;
Днепропетровская область – 257 случаев
Донецкая область – 66 случаев;
Житомирская область – 51 случай;
Закарпатская область – 20 случаев;
Запорожская область – 69 случаев;
Ивано-Франковская область – 29 случаев;
Киевская область – 122 случая;
Кировоградская область – 14 случаев;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 127 случаев;
Одесская область – 85 случаев;
Полтавская область – 42 случая;
Ривненская область – 93 случая;
Сумская область – 53 случая;
Тернопольская область – 56 случаев;
Харьковская область – 143 случая;
Херсонская область – 53 случая;
Хмельницкая область – 56 случаев;
Черкасская область – 44 случая;
Черновицкая область – 41 случай;
Черниговская область – 47 случаев.
В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.
За прошедшие сутки в стране осуществили 32 490 тестирований на выявление COVID-19. В частности, методом ПЦР – 15 199, методом ИФА – 3289, экспресс-тестами – 14 002. С начала пандемии – 10 171 955 ПЦР-тестирований.
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