В Украине прибавилось менее 2 тысяч больных COVID-19: статистика по областям

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

За прошедшие сутки в Украине 1703 гражданам поставили диагноз коронавирус и на утро 30 мая общее количество заражений выросло до 2 201 472. От последствий болезни умерли еще 84 человека.

Всего вирус унес жизни 50 472 украинцев, при этом 2 036 148 (+5733 за сутки) вылечились, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава). На сайте СНБО отмечается, что сейчас по меньшей мере 120,5 тыс. граждан болеют COVID-19.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 257, Харьковской – 143, Николаевской – 127, Киевской – 122 и в столице – 96. Среди новых больных – 85 детей и 10 медработников, еще 1330 человек попали в больницы.

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Данные по COVID-19 в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 96 случаев;

  • Винницкая область – 15 случаев;

  • Волынская область – 59 случаев;

  • Днепропетровская область – 257 случаев

  • Донецкая область – 66 случаев;

  • Житомирская область – 51 случай;

  • Закарпатская область – 20 случаев;

  • Запорожская область – 69 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 29 случаев;

  • Киевская область – 122 случая;

  • Кировоградская область – 14 случаев;

  • Луганская область – 17 случаев;

  • Львовская область – 48 случаев;

  • Николаевская область – 127 случаев;

  • Одесская область – 85 случаев;

  • Полтавская область – 42 случая;

  • Ривненская область – 93 случая;

  • Сумская область – 53 случая;

  • Тернопольская область – 56 случаев;

  • Харьковская область – 143 случая;

  • Херсонская область – 53 случая;

  • Хмельницкая область – 56 случаев;

  • Черкасская область – 44 случая;

  • Черновицкая область – 41 случай;

  • Черниговская область – 47 случаев.

В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

Прирост случаев COVID-19 и тех, кто продолжает болеть

За прошедшие сутки в стране осуществили 32 490 тестирований на выявление COVID-19. В частности, методом ПЦР – 15 199, методом ИФА – 3289, экспресс-тестами – 14 002. С начала пандемии – 10 171 955 ПЦР-тестирований.

Прирост смертей и выздоровлений от COVID-19

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