В Украине последнюю область выведут из "красной" зоны – Минздрав

В субботу, 8 мая, Сумскую область последней выведут из "красной" зоны эпидемической опасности.

Такое решение 7 мая должна принять Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Прошу всех с пониманием отнестись к выходу из "красного" уровня – это не отмена карантина, это только смягчения некоторых жестких карантинных ограничений", – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что адаптивный карантин в стране продолжает работать. На территории Украины действуют ограничения, установленные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что сертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Он также пояснил, как можно будет получить документ.