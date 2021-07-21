В Украине полностью вакцинированы от коронавируса уже 1,5 млн человек

По состоянию на 21 июля в Украине вакцинированы от коронавируса 2 778 377 человек. Из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек. Всего проведено 4 279 666 прививок.

Об этом сообщает в Telegram Министерство здравоохранения Украины. За 20 дней июля в стране сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь – более 1,6 млн.

В течение 20 июля вакцинировано 100 003 человека. Одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Работали 654 мобильные бригады, 1830 прививочных пунктов и 69 центров вакцинации.

Прививки 20 июля по областям:

г. Киев – 11729

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Винницкая обл – 3395

Волынская обл – 1047

Днепропетровская обл – 3244

Донецкая обл – 1951

Житомирская обл – 1905

Закарпатская обл – 1337

Запорожская обл – 2098

Ивано-Франковская обл – 645

Киевская обл – 2309

Кировоградская обл – 667

Луганская обл – 465

Львовская обл – 3034

Николаевская обл – 1526

Одесская обл – 4573

Полтавская обл – 5049

Ривненская обл – 1140

Сумская обл – 1826

Тернопольская обл – 738

Харьковская обл – 2566

Херсонская обл – 1027

Хмельницкая обл – 1374

Черкасская обл – 3220

Черновицкая обл – 1252.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 21 июля начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Сделать прививку против COVID-19 смогут все желающие старше 18 лет.