В Украине полностью вакцинированы от коронавируса уже 1,5 млн человек
По состоянию на 21 июля в Украине вакцинированы от коронавируса 2 778 377 человек. Из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек. Всего проведено 4 279 666 прививок.
Об этом сообщает в Telegram Министерство здравоохранения Украины. За 20 дней июля в стране сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь – более 1,6 млн.
В течение 20 июля вакцинировано 100 003 человека. Одну дозу получили 60 587 человек, полностью иммунизированы – 39 416 человек.
Работали 654 мобильные бригады, 1830 прививочных пунктов и 69 центров вакцинации.
Прививки 20 июля по областям:
г. Киев – 11729
Винницкая обл – 3395
Волынская обл – 1047
Днепропетровская обл – 3244
Донецкая обл – 1951
Житомирская обл – 1905
Закарпатская обл – 1337
Запорожская обл – 2098
Ивано-Франковская обл – 645
Киевская обл – 2309
Кировоградская обл – 667
Луганская обл – 465
Львовская обл – 3034
Николаевская обл – 1526
Одесская обл – 4573
Полтавская обл – 5049
Ривненская обл – 1140
Сумская обл – 1826
Тернопольская обл – 738
Харьковская обл – 2566
Херсонская обл – 1027
Хмельницкая обл – 1374
Черкасская обл – 3220
Черновицкая обл – 1252.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 21 июля начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Сделать прививку против COVID-19 смогут все желающие старше 18 лет.
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