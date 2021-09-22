В Украине показатель уровня заболеваемости COVID-19 в норме только в двух областях

В Украине стремительно растет число инфицированных коронавирусной инфекцией. Только два региона сохраняют умеренные показатели заболеваемости инфекцией.

Как сообщило министерство здравоохранения Украины, в Закарпатской и Кировоградской областях число заболевших коронавирусом остается в пределах допустимой нормы. В остальных регионах оно приближается к критическому показателю, в том числе в столице.

Медики отметили, что уровень заболеваемости не должен превышать коэффициент 75 на 100 тысяч населения. В то же время, он уже превысил данный показатель в несколько раз в ряде областей. В частности, в Луганской области он составляет 357 человек, на Буковине – 349, Черновицкой – 338, в Тернопольской области – 226, а в Харьковской – 219, в Киеве – 157.

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О возрастающей нагрузке на больницы заявили в девяти областях Украины. В частности, в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях медики отметили, что пациентов становится все больше. И уже третий день число тех, кто должен лечиться на стационаре только растет.

В Черновицкой области заявили, что им начинает не хватать коек с кислородом.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик объяснила, можно ли одновременно инфицироваться коронавирусом и сезонным гриппом, также она уточнила, какая категория украинцев чаще попадает под госпитализацию.