В Украине откроют первый центр вакцинации против COVID-19 на стадионе

Во Львове на базе стадиона "Арена Львов" откроют первый в Украине центр вакцинации населения против COVID-19. Открытие состоится в субботу, 29 мая.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Вакцинация будет проходить для тех, кто зарегистрировался через приложение Дія.

"Учитывая действующие нормативно-правовые документы, ЦВН являются временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов", – говорится в сообщении.

Козицкий добавил, что в состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 27 мая 107 524 человека получили две прививки от коронавируса. Это 0,2% от всего взрослого населения страны.