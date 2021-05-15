В Украине откроют первые центры вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины приняло решение запустить прививочные центры, которые будут работать на выходных – первые могут появиться в Киеве и Львове. Алгоритм для учреждений уже был утвержден оперативным штабом в пятницу, 14 мая, и его уже разослали по областям.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "ТСН". По его словам, сразу прививочные центры не откроются. Сначала будут начинать с городов-миллионников и уже на следующей неделе назовут первые регионы.

В Минздраве ожидают, что первые прививочные центры заработают в Киеве и Львове, так как предварительные договоренности с этими городами уже есть. Отмечается, что учреждения будут открыты на 20-30 человек – в зависимости от того, какую локацию выберет местная власть.

Ляшко добавил, что локацией для подобных центров может быть Выставочный центр, Дворец спорта или стадион – главное, чтобы была большая площадь.

Кроме того, по словам санврача, в прививочном центре будут ставить несколько манипуляционных столов, назначат медицинских работников, а также будут стоять стулья к листу в очередь до и после прививки – чтобы не было скопления.

"Мы говорим, что у нас будет два прививочных центра. Из листа ожидания, люди, которые записались и не в приоритетной группе, на выходных, чтобы вакцинация не проседала, при наличии препаратов их приглашают, например, в субботу на определенное время, прийти. Полчаса и им должны сделать прививку", – рассказал Ляшко.

Главный санврач подытожил, что главная задача – провакцинировать как можно больше людей, поэтому в случае отказа от прививки могут передвинуть на конец очереди и будут перезванивать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поставка в Украину дополнительных доз вакцины от коронавируса компании Pfizer должна состояться с понедельника, 17 мая. В Минздраве прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.