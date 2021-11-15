В Украине от COVID-19 умерли 77 тыс. человек, но цифра будет расти: озвучен прогноз до конца года

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине от COVID-19 умерли 442 человека. Так общее количество летальных исходов от коронавирусной болезни за все время пандемии в нашей стране составило 77 147, но к концу этого года она может возрасти до 92 тысяч.

Соответствующий прогноз сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 ноября. Отмечается, что показатели заболевания и смертности во время третьей волны коронавируса в Украине значительно выше, чем в первые две.

"По разным сценариям, в Украине до конца года, с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", – сообщил он.

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В частности, новый антирекорд по смертности от COVID-19 был зафиксирован 9 ноября 2021 года – умерли 833 человека. Также в ноябре этого года было зафиксировано более 25 тысяч зараженных в сутки.

Напомним, ранее Ганиченко сообщил, что смертность от COVID-19 в Украине выросла и этот показатель еще увеличится в ближайшие недели. Пик ожидается в середине ноября и спад – уже во второй половине месяца. Однако не превысит общий прогноз в 92 тысячи жертв эпидемии.

По словам эксперта, сейчас показатель летальности идет выше сценариев Киевской школы экономики, однако прогнозы пока не меняют.

Единственной защитой от тяжелого протекания болезни, которая также снижает риск смерти, является вакцинация. Согласно данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививки меньше, чем за полгода до болезни. Если сравнивать с теми, кто иммунизировался раньше, чем за шесть месяцев до инфицирования, то непривитых госпитализируют чаще в шесть раз.

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