В Украине от COVID-19 полностью вакцинировали более 2 млн человек

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привили более двух миллионов человек. Так, 2 000 356 украинцев получили две дозы вакцины от COVID-19.

При этом за минувшие сутки, 30 июля, полностью иммунизировали 61 861 человека. Одну дозу препарата получили 88 219 украинцев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего за сутки вакцинировали 150 080 человек.

Всего в Украине сделали прививки 3 525 850 людям. При этом 3 525 848 получили только первую дозу. Отмечается, что из двух миллионов, которые уже завершили вакцинацию, два человека укололи одну дозу за рубежом. Всего было сделано 5 526 204 прививки от коронавируса.

Видео дня

Напомним, что Минздрав рекомендовал в отдельных случаях прививать детей от коронавируса с 12 лет. Это будет разрешено уже со следующей недели –2 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые в Израиле выяснили, что чаще всего у вакцинированных от коронавируса встречается такой постковидный симптом как усталость. Он сохраняется на протяжении минимум шести недель.