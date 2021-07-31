В Украине от COVID-19 полностью вакцинировали более 2 млн человек
В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привили более двух миллионов человек. Так, 2 000 356 украинцев получили две дозы вакцины от COVID-19.
При этом за минувшие сутки, 30 июля, полностью иммунизировали 61 861 человека. Одну дозу препарата получили 88 219 украинцев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Всего за сутки вакцинировали 150 080 человек.
Всего в Украине сделали прививки 3 525 850 людям. При этом 3 525 848 получили только первую дозу. Отмечается, что из двух миллионов, которые уже завершили вакцинацию, два человека укололи одну дозу за рубежом. Всего было сделано 5 526 204 прививки от коронавируса.
Напомним, что Минздрав рекомендовал в отдельных случаях прививать детей от коронавируса с 12 лет. Это будет разрешено уже со следующей недели –2 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые в Израиле выяснили, что чаще всего у вакцинированных от коронавируса встречается такой постковидный симптом как усталость. Он сохраняется на протяжении минимум шести недель.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.