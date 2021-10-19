В Украине от COVID-19 начали вакцинировать в отделениях 'Укрпочты': названа причина

Чтобы охватить вакцинацией большее число пожилых людей Минздрав открыл мобильные пункты вакцинации на базе почтовых отделений "Укрпочты". Приоритет в них отдается категории 60+.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, охват прививками от коронавируса пожилого населения остается все еще низким. Особенно отстают показатели вакцинации в сельских регионах, в маленьких городках, где большую часть населения опять же составляют пожилые люди.

"Именно поэтому в деревнях, в маленьких городках мы организовываем выездные мобильные медицинские бригады. Перед этим медицинский работник ходит по дворам и объясняет людям необходимость вакцинации, назначает дату и говорит, куда прийти чтобы получить укол. Далее в назначенную дату приезжает из районного центра мобильная бригада. Потом она возвращается через 28 дней для повторной вакцинации людей", – рассказал Ляшко.

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Он же уточнил, что многие из таких пунктов обустраивают на безе отделений "Укрпочты", куда "старикам легче и привычней добраться".

Ляшко добавил, что несмотря на то, что приоритетом для таких выездных бригад являются граждане 60+, медики готовы прививать от коронавируса всех желающих от 18 и старше.

"Я вижу потребность вакцинировать, как минимум, 70% взрослого населения. Поскольку в реанимации сегодня – преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев – среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех – от 18-ти лет", – отметил министр.

Как сообщил Минздрав, в Украине за прошедшие сутки привили от коронавируса 55 897 человек. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 32 603. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 14 611 и AstraZeneca – 8 683. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи предупредили тех, кто еще не сделал прививку от коронавируса о новой опасности.