В Украине определили дни вакцинации от COVID-19 для тех, кто записался через Дію

Украинцы, которые записались в очередь на вакцинацию против коронавируса через мобильное приложение Дія, прививки смогут получать в выходные – субботу и воскресенье. Сейчас в стране уже 532 тысячи таких граждан.

Соответствующее предложение вынес глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов. Его на селекторном совещании 11 мая поддержал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

"Я хотел бы получить всестороннюю стратегию программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимых прививках", – заявил гарант в ответ на предложение министра приобрести для основных групп риска примерно 2,5 млн доз вакцин против гриппа.

Зеленский также настоял на том, что страна должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями таких препаратов.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Нужно говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – отметил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, "если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19".

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине наблюдается положительная динамика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом по всем показателям. По его словам, на сегодня в стране из 77 тысяч мест в больницах, оборудованных для таких больных, занята 27 841 койка, или 36%.

"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество людей, которые выздоровели. "Красных" зон не осталось, восемь областей находятся в "оранжевой", остальные – в "желтой". Однако есть определенный рост заболеваемости в отношении изо дня в день – это вызвано увеличением социальных контактов на праздники, которые прошли", – подчеркнул глава Кабмина.

В связи с этим украинцев призвали и впредь придерживаться карантинных ограничений.

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