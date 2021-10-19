В Украине не хватает кислорода для ковидных больниц: поставщик объявил об остановке производства. Документ

Во вторник, 19 октября, руководство городской больницы Вознесенска Николаевской области получили срочное сообщение от ООО "Криоген", которая поставляет кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. В течение ближайших дней предприятие будет вынуждено остановить работу в связи с острой нехваткой объемов у самих производителей.

Об этом сообщили на Facebook самой клиники. Врачи опубликовали полученный документ и обратились к правительству за помощью в решении проблемы, которая для большинства тяжело больных пациентов с COVID-19 станет роковой.

В телеграмме представители поставщика призвали медицинский персонал найти альтернативный источник кислорода пока ситуация с дефицитом не будет разрешена.

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"Призываем Министерство здравоохранения к немедленному реагированию и влияния на ситуацию, ведь уже завтра больше сотни больных COVID в Вознесенской многопрофильной больнице не получат такого важного для них глотка кислорода, а значит будут лишены права на жизнь!", — забили тревогу украинские врачи.

Зачем нужен кислород при COVID-19?

На сегодня нет эффективных препаратов для преодоления эпидемии коронавируса. Терапия тяжелых и среднетяжелых форм заболевания направлена на поддержание организма. Кислород помогает купировать низкое содержание воздуха в органах дыхания и устраняет кислородное голодание крови и тканей. Если же пациент теряет способность к самостоятельному дыханию, его переводят на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также используются поддерживающие медикаменты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, больницы Харькова больше не принимают больных с острыми симптомами коронавируса, поскольку в них уже попросту не хватает мест и кислородных баллонов.