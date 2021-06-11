В Украине на выходных будет работать более 50 центров вакцинации: Минздрав назвал города
В ближайшие выходные, 12-13 июня, в украинских городах уже традиционно развернут работу мобильные бригады по вакцинации. Все желающие получить вакцину от COVID-19, должны записаться в очередь через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства. Вакцинация будет проводиться препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech (Китай).
Перечень городов, где украинцы смогут получить прививку от COVID-19:
В Киеве – 1 центр
в Днепропетровской области – 13 центров. 12 в Днепре и один в Кривом Роге.
во Львовской области - 8 центров. Из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
в Одесской области – 7 центров. Из них четыре – в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;
в Херсонской области – 3 центров в Херсоне;
в Киевской области – 3 центров. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
в Черновицкой области – 2 центров в Черновцах;
в Хмельницкой области – 2 центров. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
в Тернопольской - 1 центра в Тернополе;
в Ровенской области – 1 центра в Киеве;
в Винницкой области – 1 центра в Виннице;
в Кировоградской области – 1 центра в Кропивницком;
в Житомирской области – 1 центра в Житомире;
в Черкасской области – 1 центра в Черкассах;
в Харьковской области – 1 центра в Харькове.
Детальный список адресов и графика работы можно посмотреть здесь.
Отметим, что центры массовой вакцинации были запущены в работу с 29 мая при содействии руководства местных властей.
Ранее OBOZREVATEL показывал образец американского свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19. Кроме имени самого владельца, оно содержит информацию о том, каким именно препаратом пациенту сделали прививку против коронавируса, с указанием даты и места процедуры.
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