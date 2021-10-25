В Украине может быть до 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки: эксперт озвучил прогноз

В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. В ближайшие недели могут фиксировать около 30 тысяч больных COVID-19 в сутки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире телеканала "Украина24". Он отметил, что это абсолютно реалистичный сценарий для Украины.

Эксперт считает, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения будет наблюдаться в первой половине ноября. При этом регионы начнут активно входить в "красную" зону карантина уже со следующей неделе.

"Это будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости. На пик мы выйдем в первой половине ноября", – сказал он.

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Ганиченко добавил, что количество госпитализированных может увеличиться до семи тысяч в сутки. Сейчас в больницу попадают до пяти тысяч человек ежедневно. Он считает, что такую нагрузку медицинская система в Украине должна выдержать.

"Если говорить о смертности до конца 2021 года, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тысяч умерших – это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", – сказал эксперт.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. Страна также находится в лидерах по смертности.