В Украине может быть 55 тыс. случаев COVID-19 в сутки: эксперт рассказал, каким областям грозит "красная" зона

Новая волна коронавируса, вызванная штаммом Омикрон, может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев COVID-19. Уже сейчас в Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону карантина, в первую очередь, это западные регионы.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. По его словам, волна, которая сейчас началась, покажет вдвое больше случаев заболевания, чем в предыдущая.

Руководитель Центра экономики напомнил, что при волне Дельта в среднем за сутки регистрировалось около 23 тысяч, а максимально – около 27 тысяч случаев за отдельные сутки, тогда как сейчас ожидается в среднем до 45 тыс., и за отдельные сутки может доходить до 55 тысяч случаев.

Видео дня

Эксперт отметил, что индикаторы вхождения в "красный" уровень уже показали Ривненская и Львовская области, и в ближайшие дни относительно их состоится заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Кроме того в зоне риска сегодня Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

По словам руководителя Центра экономики КШЕ, вспышка началась и в восточных регионах страны. По его словам, на данный момент ситуация хуже всего в Сумской области.

Отметим, согласно данным аппарата СНБО Украины, на данный момент больше всего койко-мест занято в "красной" Ивано-Франковской области. Там госпитализации из-за коронавируса по состоянию на понедельник, 24 декабря, были зарегистрированы на уровне 62,6%.

Также высокие показатели госпитализации фиксируются в Черновицкой (49,1%), Винницкой (48,6%), Тернопольской (48,3%) и Хмельницкой (42,8%) областях.

Напомним: с 24 января на территории Ивано-Франковской области уже установлен "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В регионе, где в последнее время фиксируют 1,5-2,7 тысяч заражений ежесуточно, будут действовать усиленные карантинные ограничения.

С 27 января из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в "красную" зону перейдет также Ривненская область. Накануне в регионе обнаружили 809 новых заражений коронавирусом, а общее количество случаев увеличилось до 134 768. В области подтверждено 2353 смерти (+9 за сутки) от последствий COVID-19, а также 126 582 выздоровления (+335). По меньшей мере 5833 человека являются активными больными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом. В связи с этим столичная власть рекомендует работодателям по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Такие меры помогут снизить скорость распространения вируса среди киевлян;

Еще 21 января школы Буковины перешли на дистанционную учебу. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).