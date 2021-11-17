В Украине могут ужесточить ограничения в 'желтой' зоне: будут требовать полный курс вакцинации

Министерство здравоохранения будет просить усиления адаптивного карантина в Украине. Если в правительстве согласуют, то и в "желтой" зоне эпидопасности станет обязательным наличие полного курса вакцинации против COVID-19.

В частности, для посещения заведений, в транспорте и т. д. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, специалисты министерства пока работают над внесением изменений в постановление Кабинета министров относительно правил адаптивного карантина.

В случае с кафе, ресторанами, торговыми центрами и другими заведениями это требование будет будет касаться и сотрудников, и посетителей.

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"Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости полного курса вакцинации, только так вакцина будет защищать ваше здоровье. Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли до своей второй дозы, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации", – призвал Ляшко.

Отметим: на сегодняшний день только две области Украины находятся в "желтой" зоне – Кировоградская и Закарпатская.

Правило предъявления COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для посещения заведений общественного питания, ТРЦ или массовых мероприятий в регионах этой зоны не обязательны. Такое ограничение актуально в "красной" зоне.

Ранее в Минздраве выразили надежду, что уже со следующей недели регионы Украины начнут входить из "красной" зоны. На 17 ноября таких 18-ть (Киев + 17 областей), с завтрашнего дня к ним присоединится еще один.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор КМИС Владимир Паниотто заявил, что нынешняя волна COVID-19 в Украине уже идет на спад. Он также отметил, что количество переболевших коронавирусом значительно превышает данные, которые показывает официальная статистика.