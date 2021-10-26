В Украине людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки: названы сроки

Часть взрослых украинцев имеют существенные или нет противопоказания к вакцинации от коронавируса, в то же время засвидетельствовать это иногда не могут. Поэтому в скором времени таким категориям граждан планируется выдавать соответствующие справки.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Подробности он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Отметим, что сегодня украинцам, которым нельзя делать COVID-прививки, недоступны сертификаты в приложении Дія или другие документы. В "красных" зонах карантина это создает для них трудности в посещении торговых центров или пользовании услугами общественного транспорта и т. д.

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, кто имеет противопоказания", – ответил на это министр.

Видео дня

Он уточнил, что пока такой документ тоже недоступен, но будет в следующем месяце – с 8 ноября.

"У нас там (в правилах карантина и вакцинации. – Ред.) есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", – добавил Ляшко.

Однако министр выразил сомнения, смогут ли владельцы таких справок сгенерировать их в мобильном приложении Дія.

"Пока не скажу. Там можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тесте. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", – уточнил он.

Напомним, что в Украине 8 областей уже находятся в "красной" эпидемической зоне, а еще три могут туда попасть вскоре – Луганская, Житомирская и Львовская.

Как сообщал OBOZREVATEL: