В Украине людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки: названы сроки
Часть взрослых украинцев имеют существенные или нет противопоказания к вакцинации от коронавируса, в то же время засвидетельствовать это иногда не могут. Поэтому в скором времени таким категориям граждан планируется выдавать соответствующие справки.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Подробности он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".
Отметим, что сегодня украинцам, которым нельзя делать COVID-прививки, недоступны сертификаты в приложении Дія или другие документы. В "красных" зонах карантина это создает для них трудности в посещении торговых центров или пользовании услугами общественного транспорта и т. д.
"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, кто имеет противопоказания", – ответил на это министр.
Он уточнил, что пока такой документ тоже недоступен, но будет в следующем месяце – с 8 ноября.
"У нас там (в правилах карантина и вакцинации. – Ред.) есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", – добавил Ляшко.
Однако министр выразил сомнения, смогут ли владельцы таких справок сгенерировать их в мобильном приложении Дія.
"Пока не скажу. Там можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тесте. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни – на подходе", – уточнил он.
Напомним, что в Украине 8 областей уже находятся в "красной" эпидемической зоне, а еще три могут туда попасть вскоре – Луганская, Житомирская и Львовская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заслуженный врач Украины Ольга Голубовская отметила, что абсолютных противопоказаний к COVID-вакцинации не существует, однако есть относительные. Например, прививку нельзя делать аллергикам и тем, у кого повышенная чувствительность к компонентам препаратов.
Со своей стороны главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что противопоказания к прививкам от коронавируса зависят от состояния здоровья конкретного человека. А также протекания у него того или иного недуга.
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