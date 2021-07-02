В Украине изменились правила въезда иностранцев, особое внимание – туристам из РФ

В Кабинете министров Украины постановили новые правила въезда в нашу страну через государственную границу из России, Индии, Португалии и Великобритании. Ограничения вступили в силу ночью 2 июля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, ссылаясь на постановление правительства. Отныне все лица, которые намерены попасть на территорию нашей страны из указанных государств, обязаны пройти экспресс-тест на наличие антигена SARS-CoV-2.

"Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации. Сотрудники Нацполиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации", – указано в сообщении.

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Также пресс-служба ведомства отметила, что данные ограничения касаются всех прибывающих в Украину после 14-дневного пребывания в странах с высоким риском заболевания штамма Дельта, независимо от гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский препарат против COVID-19 Pfizer-BioNTech будет доступен в украинских центрах вакцинации уже в конце июля 2021 года.