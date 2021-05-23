В Украине госпитализировали еще 1,7 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 1703 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 158 и Харьковщине – 126. При этом 3105 человек выписали.

На утро 23 мая в больницах регионов было занято 19 313 койко-мест из 76 423, что составляет 25,3%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях снизился уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 25% (17 096 мест из всех 68,3 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии он довольно высокий – 40% (занято 2098 кроватей из всех 5235).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

Харьковская область – 36,3%;

Луганская область – 34,5%;

Сумская область – 32,3%;

Донецкая область – 30,8%;

Днепропетровская область – 30,3%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Кировоградская область – 63,6%;

Харьковская область – 62,8%;

Днепропетровская область – 58,8%;

Запорожская область – 55,8%;

Сумская область – 55,1%;

Ривненская область – 53,8%.

В больницах еще 983 пациента (-28 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 145 (-13), на Харьковщине – 144 (-2), Днепропетровщине – 60 (+1), Донетчине – 54 (-2), Запорожье – 50 (-1).

Статистика по регионам:

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