В Украине госпитализировали еще 1,7 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали еще 1703 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 158 и Харьковщине – 126. При этом 3105 человек выписали.

На утро 23 мая в больницах регионов было занято 19 313 койко-мест из 76 423, что составляет 25,3%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях снизился уровень загруженности коек с подведенным кислородом – в среднем показатель составляет 25% (17 096 мест из всех 68,3 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии он довольно высокий – 40% (занято 2098 кроватей из всех 5235).

Процент занятых коек в больницах Украины

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

  • Харьковская область – 36,3%;

  • Луганская область – 34,5%;

  • Сумская область – 32,3%;

  • Донецкая область – 30,8%;

  • Днепропетровская область – 30,3%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

  • Кировоградская область – 63,6%;

  • Харьковская область – 62,8%;

  • Днепропетровская область – 58,8%;

  • Запорожская область – 55,8%;

  • Сумская область – 55,1%;

  • Ривненская область – 53,8%.

Процент занятых коек в интенсивной терапии

В больницах еще 983 пациента (-28 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 145 (-13), на Харьковщине – 144 (-2), Днепропетровщине – 60 (+1), Донетчине – 54 (-2), Запорожье – 50 (-1).

Процент койко-мест с пациентами, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ

Статистика по регионам:

В Украине госпитализировали еще 1,7 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
В Украине госпитализировали еще 1,7 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
В Украине госпитализировали еще 1,7 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль, дал прогноз по новой волне коронавируса в Украине

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