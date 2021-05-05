В Украине госпитализировали еще 1,6 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки в медучреждения попали еще 1683 больных коронавирусом или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 189 и Харьковщине – 174. В то же время 830 человек выписали.

На утро 5 мая в больницах регионов заняты 33 410 койко-мест из 78 484, что составляет 42,6%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях уровень загруженности коек с подведенным кислородом снизился до 42,8% (29 719 мест из всех 69,4 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии этот показатель составляет 55,5% (2937 коек из 5291).

Процент занятых коек в больницах Украины

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

  • Харьковская область – 56,6%;

  • Сумская область – 56%;

  • Одесская область – 52,7%;

  • Днепропетровская область – 52%;

  • Донецкая область – 49,9%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

  • Харьковская область – 81,9%;

  • Запорожская область – 76,7%;

  • Днепропетровская область – 75,8%;

  • Кировоградская область – 70,7%;

  • Черкасская область – 64,2%;

  • Ровенская область – 63,6%;

  • Сумская область – 62,9%;

  • Киевская область – 61,6%.

Процент занятых коек интенсивной терапии

К тому же в больницах 1376 пациентов (+11 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 260 (+9), на Харьковщине – 158 (-5), Донетчине – 76 (+1) и Полтавщине – 76 (+2), Житомирщине – 65 (+1), Львовщине – 64 (+1).

Процент койко-мест с пациентами, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ

Статистика по регионам:

В Украине госпитализировали еще 1,6 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
В Украине госпитализировали еще 1,6 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами
В Украине госпитализировали еще 1,6 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

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