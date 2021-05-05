В Украине госпитализировали еще 1,6 тыс. больных COVID-19: какая ситуация с койко-местами

В Украине за минувшие сутки в медучреждения попали еще 1683 больных коронавирусом или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 189 и Харьковщине – 174. В то же время 830 человек выписали.

На утро 5 мая в больницах регионов заняты 33 410 койко-мест из 78 484, что составляет 42,6%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях уровень загруженности коек с подведенным кислородом снизился до 42,8% (29 719 мест из всех 69,4 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии этот показатель составляет 55,5% (2937 коек из 5291).

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

Харьковская область – 56,6%;

Сумская область – 56%;

Одесская область – 52,7%;

Днепропетровская область – 52%;

Донецкая область – 49,9%.

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

Харьковская область – 81,9%;

Запорожская область – 76,7%;

Днепропетровская область – 75,8%;

Кировоградская область – 70,7%;

Черкасская область – 64,2%;

Ровенская область – 63,6%;

Сумская область – 62,9%;

Киевская область – 61,6%.

К тому же в больницах 1376 пациентов (+11 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 260 (+9), на Харьковщине – 158 (-5), Донетчине – 76 (+1) и Полтавщине – 76 (+2), Житомирщине – 65 (+1), Львовщине – 64 (+1).

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL: