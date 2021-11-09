В Украине еще одна область может перейти в 'красную' зону карантина: Ляшко выступил с заявлением

В скором времени еще одну область в Украине могут перевести в "красную" зону карантина. Речь идет о Черкасской области, где продолжают ухудшаться эпидемиологические показатели по коронавирусной инфекции.

Как сообщил на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины министр здравоохранения Виктор Ляшко, ведомство уже подало представление на Кабинет Министров касательно Черкасской области. Кроме того, он отметил, что также показатели приближаются к "красной" зоне в Винницкой и Харьковской областях.

"На сегодняшний день 17 регионов находятся в красной зоне эпидемиологической опасности. Мы уже сделали представление на Кабинет Министров о созыве комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса перевода Черкасской области в красную зону эпидемиологической опасности. В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская области", - рассказал министр.

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Как известно, в "красной" зоне карантина действуют наиболее суровые карантинные ограничения. Например, в областях, которые перевели в "красную" зону учреждения образования могут работать при условии вакцинации 100% работников и наличия у них "зеленого" COVID-сертификата.

Также в "красной" зоне посещение массовых мероприятий, торгово-развлекательных центров, общепитов, рынков и спортзалов возможно исключительно при наличии COVID-сертификата, свидетельствующего о получении двух доз вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 ноября в Украине зафиксирована рекордная суточная смертность от последствий COVID-19 - за сутки умерло 833 человека.

Ранее врачи рассказали, что даже после полного курса вакцинации от COVID-19 есть вероятность заразиться коронавирусом. Но даже в таком случае у большинства людей не возникнет никаких симптомов, лишь некоторые вакцинированные перенесут болезнь как простуду или легкую форму гриппа.