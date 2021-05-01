В Украине еще 3 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: где мест меньше всего

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в медучреждения Украины госпитализировали 3059 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на это заболевание: больше всего на Днепропетровщине – 294, Харьковщине и Донетчине – 220 и 219. Однако 4106 человек выписали (+278).

На утро 1 мая в больницах регионов занято 35 146 койко-мест из 78 801, что составляет 44,6%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от аппарата СНБО.

В областях уровень загруженности коек с подведенным кислородом снизился до 44,8% (31 183 места из всех 69,6 тыс.). Тогда как в интенсивной терапии этот показатель составляет 56,5% (2985 коек из 5284).

Процент занятых коек в больницах Украины

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

  • Сумская область – 57,7%;

  • Одесская область – 55,8%;

  • Харьковская область – 55,3%;

  • Хмельницкая область – 53,4%;

  • Днепропетровская область – 52,6%;

  • Донецкая область – 50,6%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

  • Харьковская область – 80,5%;

  • Запорожская область – 75,4%;

  • Днепропетровская область – 72,6%;

  • Сумская область – 70,5%;

  • Черкасская область – 68,5%.

Процент занятых коек интенсивной терапии

К тому же в больницах 1378 пациентов (-55 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких в Киеве – 243 (-29), на Харьковщине – 167 (-10), Полтавщине – 77, Донетчине – 69 (-1), Житомирщине – 66 (-4) и Львовщине – 63 (-3).

Процент койко-мест с пациентами, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ

Статистика по регионам:

В Украине еще 3 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: где мест меньше всего
В Украине еще 3 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: где мест меньше всего
В Украине еще 3 тыс. человек попали в больницы из-за COVID-19: где мест меньше всего

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко выделил три области, где наиболее успешно вакцинируют население от коронавируса.

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