В Украине две области перешли в 'оранжевую' зону карантина: где ухудшилась ситуация с COVID-19

По состоянию на 10 января две области в Украине находятся в "оранжевой" зоне карантина, связанного с COVID-19. Речь идет о Сумской и Херсонской областях, где в течение последних дней ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в остальных регионах индикаторы определения уровня эпидемиологической опасности находятся в пределах нормы. Следовательно, это позволяет сохранить там "желтую" зону карантина.

По информации Минздрава, 9 января в Сумской области был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. При норме не более 20%, в регионе этот показатель составил 21%. Днем ранее этот коэффициент составлял 19,8%.

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В то же время в Херсонской области выросла динамика госпитализации пациентов с COVID-19. Если 7 января она находилась на уровне 39,5% при норме не более 50%, то уже на следующий день выросла до 78,6%. Также сообщается, что 9 января динамика госпитализаций немного уменьшилась, однако все равно не позволяет Херсонщине покинуть "оранжевую" зону.

Напомним, в Украине за сутки 9 января прибавилось 1969 инфицированных коронавирусом, среди которых 94 ребенка и 41 медицинский работник. За это же время 86 граждан умерли от осложнений недуга, а 3517 его побороли. В больницы попали 1064 человека, на 10 января активными больными остаются около 92,3 тыс. жителей.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что постепенно в Украине заболеваемость COVID-19 начнет расти. По ее словам, поспособствует новой волне заражений одновременное циркулирование штаммов Омикрон и Дельта.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях - привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!