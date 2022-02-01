В Украине девять областей рискуют попасть в 'красную' зону карантина: в KSE дали прогноз

В девяти областях Украины в ближайшее время может быть установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Это связано с тем, что в некоторых регионах нашей страны ухудшается ситуация с распространением COVID-19.

Об этом на брифинге во вторник, 1 февраля, сообщила аналитик Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова. Она отметила, что за последнюю неделю госпитализации больных с коронавирусом выросли на 34%, но занятость реанимационных коек растет незначительно: за последнюю неделю всего на 3-4%.

Летальность от COVID-19 в Украине уменьшилась в 4 раза. Однако даже при таких показателях 9 областей Украины уже соответствуют "красному" уровню эпидемиологической опасности.

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В частности, в "красную" зону карантина уже на этой неделе могут войти следующие области:

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Винницкая,

Донецкая,

Хмельницкая.

Кузьминова подчеркнула, что регионы с меньшим количеством вакцинированного населения являются более уязвимыми к распространению COVID-19.

Напомним, с полуночи 27 января на территории Ривненской области установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Теперь в регионе будет введен ряд ограничений, соответствующих этой карантинной зоне.

24 января на территории Ивано-Франковской области также установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом Омикрон, может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 тыс. случаев COVID-19. Все больше областей могут перейти в "красную" зону карантина, в первую очередь это западные регионы;

МОН выступает за введение дистанционного обучения в учебных заведениях. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации.