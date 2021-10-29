В Украине десятки медиков могут сесть в тюрьму из-за подделки COVID-сертификатов

В Украине более 70 медиков могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет из-за подделки COVID-сертификатов. Против них открыли уголовные производства.

Всего по факту продажи липовый документов открыто более 870 дел. Их также часто подделывают туроператоры, рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире "Право на владу" на "1+1".

По его словам, мошенничеством занимаются просто из дома, печатая сертификаты на принтере, а также с мест лишения свободы. Заключенные просто требуют у жертв перевести деньги на карту.

"Более опасно и не понятно гражданам Украины — это когда люди, призванные защищать, лечить болезни прибегают к подделке документов. Более того, они пользуясь доступом к государственному реестру таким образом зарабатывают деньги", – сказал Клименко.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Моршина на Львовщине Руслан Ильницкий рассказал, как городу удалось практически побороть COVID-19 – там 27 больных коронавирусом, ни один вакцинированный не попал в больницу. Массовая вакцинация вне национального плана началась 13 апреля.