В Украине будут наказывать врачей, которые выступают против вакцинации: что им грозит
Украинских врачей, который выступают против вакцинации от коронавируса ждет наказание. Министерство здравоохранения грозит им потерей работы.
Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Главкому, Минздрав намерен применить санкции к тем врачам, у которых на участке низкие показатели вакцинации от COVID-19. В ведомстве считают, что причиной такой ситуации может быть откровенное выступление медиков против прививок от коронавируса.
Кузин рассказал, что у многих семейных врачей – нулевые показатели вакцинации на участках.
"Это означает, что медики не звонят по телефону своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – пояснил он.
Он подчеркнул, что тем самым врачи не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи.
Исходя из ситуации, Минздрав намерен вмешаться в нее. В частности, как рассказал Кузин, планируется просветительская работа с врачами во время которой с ними еще раз поговорят о пользе вакцинации. Кроме того, к особо злостным противникам вакцинации применят санкции.
"Основная санкция, которая может быть – это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", – подчеркнул Кузин.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, в понедельник, 15 ноября, в Украине было зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. В ведомстве отметили резкий рост летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за 15 ноября от COVID-19 скончалось 838 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученый объяснил, почему нет альтернативы вакцинации.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.