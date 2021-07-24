В Украине более 3 млн человек вакцинировали от COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 24 июля, от коронавируса вакцинировали более трех миллионов человек. За минувшие сутки сделали всего 152 675 прививок.

Из них 90 072 человека получили одну дозу, полностью иммунизированы или получили вторую дозу – 62 603 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине было привито 3 010 140 человек. Одну дозу получили 3 010 138 украинцев, две дозы – 1 681 734. Всего сделано уже 4 691 872 прививки от коронавируса.

Было выявлено новых случаев/сделано прививок за сутки:

Видео дня

г. Киев – 194/18147

Винницкая область – 14/2518

Волынская область – 1/802

Днепропетровская область – 58/7370

Донецкая область – 30/2261

Житомирская область – 3/3614

Закарпатская область – 6/2340

Запорожская область – 24/2454

Ивано-Франковская область – 6/1742

Киевская область – 30/6915

Кировоградская область – 5/1245

Луганская область – 30/1144

Львовская область – 42/5177

Николаевская область – 30/2673

Одесская область – 38/4164

Полтавская область – 29/5091

Ривненская область – 10/1564

Сумская область – 42/2119

Тернопольская область – 9/1288

Харьковская область – 32/4334

Херсонская область – 54/1730

Хмельницкая область – 10/2842

Черкасская область – 22/3622

Черновицкая область – 7/2084

Черниговская область – 19/2832

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Швейцарии с начала 2021 года после вакцинации от COVID-19 скончались 128 человек. При этом на данный момент нет никаких конкретных доказательств того, что именно прививка стала причиной смерти. Отметим, что в стране привиты как минимум одной дозой уже более 4,5 млн человек.