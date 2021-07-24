В Украине более 3 млн человек вакцинировали от COVID-19
В Украине по состоянию на утро субботы, 24 июля, от коронавируса вакцинировали более трех миллионов человек. За минувшие сутки сделали всего 152 675 прививок.
Из них 90 072 человека получили одну дозу, полностью иммунизированы или получили вторую дозу – 62 603 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине было привито 3 010 140 человек. Одну дозу получили 3 010 138 украинцев, две дозы – 1 681 734. Всего сделано уже 4 691 872 прививки от коронавируса.
Было выявлено новых случаев/сделано прививок за сутки:
г. Киев – 194/18147
Винницкая область – 14/2518
Волынская область – 1/802
Днепропетровская область – 58/7370
Донецкая область – 30/2261
Житомирская область – 3/3614
Закарпатская область – 6/2340
Запорожская область – 24/2454
Ивано-Франковская область – 6/1742
Киевская область – 30/6915
Кировоградская область – 5/1245
Луганская область – 30/1144
Львовская область – 42/5177
Николаевская область – 30/2673
Одесская область – 38/4164
Полтавская область – 29/5091
Ривненская область – 10/1564
Сумская область – 42/2119
Тернопольская область – 9/1288
Харьковская область – 32/4334
Херсонская область – 54/1730
Хмельницкая область – 10/2842
Черкасская область – 22/3622
Черновицкая область – 7/2084
Черниговская область – 19/2832
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Швейцарии с начала 2021 года после вакцинации от COVID-19 скончались 128 человек. При этом на данный момент нет никаких конкретных доказательств того, что именно прививка стала причиной смерти. Отметим, что в стране привиты как минимум одной дозой уже более 4,5 млн человек.
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