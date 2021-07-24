В Украине более 3 млн человек вакцинировали от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Украине по состоянию на утро субботы, 24 июля, от коронавируса вакцинировали более трех миллионов человек. За минувшие сутки сделали всего 152 675 прививок.

Из них 90 072 человека получили одну дозу, полностью иммунизированы или получили вторую дозу – 62 603 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине было привито 3 010 140 человек. Одну дозу получили 3 010 138 украинцев, две дозы – 1 681 734. Всего сделано уже 4 691 872 прививки от коронавируса.

Было выявлено новых случаев/сделано прививок за сутки:

Видео дня

  • г. Киев – 194/18147

  • Винницкая область – 14/2518

  • Волынская область – 1/802

  • Днепропетровская область – 58/7370

  • Донецкая область – 30/2261

  • Житомирская область – 3/3614

  • Закарпатская область – 6/2340

  • Запорожская область – 24/2454

  • Ивано-Франковская область – 6/1742

  • Киевская область – 30/6915

  • Кировоградская область – 5/1245

  • Луганская область – 30/1144

  • Львовская область – 42/5177

  • Николаевская область – 30/2673

  • Одесская область – 38/4164

  • Полтавская область – 29/5091

  • Ривненская область – 10/1564

  • Сумская область – 42/2119

  • Тернопольская область – 9/1288

  • Харьковская область – 32/4334

  • Херсонская область – 54/1730

  • Хмельницкая область – 10/2842

  • Черкасская область – 22/3622

  • Черновицкая область – 7/2084

  • Черниговская область – 19/2832

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Швейцарии с начала 2021 года после вакцинации от COVID-19 скончались 128 человек. При этом на данный момент нет никаких конкретных доказательств того, что именно прививка стала причиной смерти. Отметим, что в стране привиты как минимум одной дозой уже более 4,5 млн человек.

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