В Ухане зафиксированы новые случаи COVID-19: власти запускают тестирование всего города

В Китае в Ухане начнут тестирование населения всего города, где проживают более 12 миллионов человек, из-за обнаружения новых случаев коронавируса. Там зафиксировали троих зараженных и пять человек с бессимптомным течением болезни.

В мае 2020 года власти уже проверяли всех жителей Уханя на коронавирус. Тогда на это понадобилось всего 19 дней, сообщают РИА Новости.

Заместитель генерального секретаря городской администрации Уханя Ли Тао рассказал, что на этот раз проверку хотят провести также быстро. Он отметил, что в провинции Хубэй, которая прилегает к городу, новые случаи COVID-19 обнаружили впервые за много месяцев. В регионе заражены 14 человек, восемь из них проживают в Ухане.

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Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Китае зафиксировали 93 193 случаев заражения. От заболевания умерли 4 636 человек, выздоровели 87 400 больных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СШАзаявили о "серьезных косвенных доказательств" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.