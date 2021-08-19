В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от штамма Дельта
На Тернопольщине зафиксировали первый летальный случай от нового штамма COVID-19 Дельта. Умерла женщина, которая недавно вернулась из-за границы.
Об этом сообщил Zaxid.Net, ссылаясь на информацию главного санитарного врача Тернопольской области Оксаны Чайчук. Отмечается, что 48-летняя женщина, у которой медики диагностировали штамм Дельта, умерла в селе Копычинцы Чертковского района. Это первая смерть от индийского варианта коронавируса на территории области.
Известно, что умершая недавно вернулась из Великобритании и уже дома почувствовала ухудшение самочувствия. Когда женщина обратилась к врачам, ей диагностировали штамм Дельта.
Пациентку госпитализировали в районную больницу. Вслед за ней заболели Дельтой также родные и близкие, с которыми женщина контактировала.
"Анализы на определение штамма коронавируса от 48-летней женщины были взяты еще при жизни. Ее результат вместе с теми 94 пробами тоже был отправлен в Киев в референс-лабаратории. И пришло подтверждение по 52 образцам. И ее анализ тоже оказался положительным штамм Дельта " – рассказала Чайчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко растет количество выявленных случаев штамма коронавируса Дельта. Всего за две недели наблюдений их количество выросло вдвое. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что сейчас в стране официально зарегистрировано 300 случаев заражения штаммом Дельта.
Осенью и зимой Украину ждут новые локдауны из-за штамма Дельта. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог Сергей Кравченко. По его словам, вскоре Дельта-штамм вытеснит другие мутации коронавируса и начнет доминировать в Украине. Риск тяжелого течения болезни для невакцинированных граждан увеличится в разы. Ситуация может настолько ухудшиться, что в реанимации не будет хватать мест, кислорода и специального оборудования.
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